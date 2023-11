Leerdam wint wél in lastig weekend Jumbo-Visma: 'Zijn bezig met groter doel'

Het schoot voor de laatste race van haar weekend toch door het hoofd van Leerdam: ik hoop niet dat ik ook teleurstel vandaag. 'Ik zag natuurlijk wel dat niet al mijn ploeggenoten er helemaal lekker in zaten dit toernooi', zegt de kopvrouw van Jumbo-Visma. Voor Leerdam zelf waren er geen zorgen. De Zuid-Hollandse eindigde zaterdag als tweede op de 500 meter en was een dag later afgetekend de beste op de 1.000 meter, de afstand waarop ze vorig seizoen ongeslagen bleef.

Voor de rest kan ik niet veel meer doen dan zelf goed schaatsen en me proberen te plaatsen op de afstanden waarop ik start.' Jumbo-Visma kijkt vooral naar EK en WK's Jumbo-Visma-coach Jac Orie vertelde zondag aan de NOS dat hij met zijn schaatsers in de voorbereiding op het kwalificatietoernooi 'misschien een beetje te ver is gegaan met hard trainen'.

