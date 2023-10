Leerdam meldt zich af voor 1.500 meter op World Cup-kwalificatietoernooi

Leerdam stond aanvankelijk wel op de startlijst voor de 1.500 meter, maar heeft besloten om niet van start te gaan. De 24-jarige sprintster focust zich op de 500 meter en 1.000 meter. Die twee afstanden staan op zaterdag en zondag op het programma. De afmelding van Leerdam betekent niet dat ze de 1.500 meter uit het hoofd zet. Haar ploeg Jumbo-Visma meldt dat de afstand nog gewoon op haar programma staat bij de NK afstanden, die eind december plaatsvinden.

Onder anderen regerend Nederlands kampioen Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud en Irene Schouten verschijnen vrijdag wél aan de start van de 1.500 meter. De top vijf plaatst zich voor de eerste vier World Cups van het seizoen. Het World Cup-kwalificatietoernooi begint vrijdagavond en duurt tot en met zondag. De eerste vier World Cups zijn in Obihiro (10-12 november), Peking (17-19 november), Stavanger (1-3 december) en Tomaszów Mazowiecki (8-10 december).

