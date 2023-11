Leerdam en Schouten direct in topvorm met winst op hun favoriete afstand

Jutta Leerdam en Irene Schouten hebben bij het eerste schaatstoernooi van het seizoen laten zien nu al in topvorm te zijn. Leerdam was bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf oppermachtig op de 1.000 meter, haar favoriete afstand. Datzelfde gold voor Schouten op de 5.000 meter. De 24-jarige Leerdam won vorig jaar alle wereldbekers over 1.000 meter waaraan ze meedeed en sloot het seizoen af als wereldkampioen. Niet gek dus dat alle ogen op haar waren gericht in Thialf.

Misschien wel de grootste verrassing van dit World Cup-kwalificatietoernooi was Esther Kiel. De 27-jarige rijdster van de BDM-BTZ-ploeg overtrof vrijdag al haar eigen verwachting door een wereldbekerticket te pakken op de 1.500 meter. En daar kwam op de slotdag van het WCKT nog een startbewijs voor de 5.000 meter bij voor Kiel, die zich de afgelopen jaren vooral op de marathons richtte. Op de vijf kilometer was ze sneller dan ooit en zette ze de vierde tijd neer: 6.59,63.

