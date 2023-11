Lawine aan kritiek op Ten Hag in de Engelse pers: 'Er begint een muiterij te sudderen'

De Engelse ochtendkranten vallen de Nederlandse trainer aan om zowel zijn tactische keuzes in de derby als de algemene richting waarin United onder zijn leiding beweegt.vliegt er het hardst in. 'Het was opnieuw een ontnuchterende ervaring in een seizoen met tot dusver zeven zeges en zeven nederlagen. Het doelsaldo is -5, ze staan acht punten achter op de vierde plek en beleven hun slechtste seizoenstart sinds 1986.

'Ten Hag twijfelt wekelijks aan zichzelf. Dit was de zevende wedstrijd van de negen – en de vierde op rij – waarin hij in de rust iemand wisselde. Er begint een muiterij te sudderen. Er werd gejuicht toen Marcus Rashford uiteindelijk gewisseld werd. Hij staat op één goal in dertien wedstrijden en het is verbijsterend dat Ten Hag hem blijft opstellen. United is zo diep gezonken dat ze teruggrijpen naar loeren op de counter.

Ook de spelersbeoordelingen liegen er niet om. Andre Onana krijgt met een 7 als enige een voldoende. Rashford en Jonny Evans ('onbegrijpelijk dat hij werd opgesteld') moeten het met een 2 bekopen. Voor Diogo Dalot, Harry Maguire, Victor Lindelöf en Sofyan Amrabat (allen een 3) is het niet veel rooskleuriger.ziet ook algeheel verval. 'Het gevoel groeit dat Ten Hag geen antwoorden kan vinden. headtopics.com

'Toen United in januari van City won, kreeg je het gevoel dat Ten Hag iets aan het opbouwen was. Negen maanden later is het een puinhoop. Er lag nochtans een kans, City is nog niet op zijn best dit seizoen. De spelers die Ten Hag heeft gehaald, hebben gewoon niet de gewenste impact. De organisatie is weg, demoraal is vertrekkende en het optimisme van vorig seizoen is zo goed als verlopen', zo ziet de gerespecteerde voetbalkenner Jonathan Wilson in dezelfde krant.ook niet mild.

