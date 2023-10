Lapjes en Liefde: kleding van dierbaren worden troostrijke dekens en knuffels

Velen hebben het wel op zolder staan: een doos met kleding van iemand die ons dierbaar was, maar er niet meer is. Een vader, een echtgenote. Moeilijk om afstand van te nemen, omdat het een van de weinig tastbare dingen is die we nog hebben. Wat doen we er mee? Petra Poorts uit Emmen heeft daar iets op bedacht. Zij maakt van het verweesde textiel fraaie herinneringsdekens. Of een knuffel. Met naald en draad ontstaat er een stukje troost, een blijvende herinnering aan diegene die er niet meer is.

' Het voorval zette haar in ieder geval aan het denken. Overhemd Thuis denkt ze hoe langer hoe meer na over haar leven. 'Ik was werkzaam als arts in het ziekenhuis. Ik werkte op de afdeling voortplantingsgeneeskunde. Prachtig werk, maar ook heel stressvol. Dat wou ik niet meer.' Inmiddels is ze keuringsarts, een baan die minder spanning geeft. En net zo belangrijk: ze kreeg meer ruimte om Lapjes en Liefde op te tuigen. 'Een van de eerste dingen die ik heb gemaakt, is deze quilt.

