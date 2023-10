Langer uitgeschakeld: PSV moet Lang én Bella-Kotchap missen tegen Ajax

Bella-Kotchap raakte vorige week geblesseerd op de training. Hij miste de wedstrijden tegen Vitesse (4-0) en RC Lens (1-1) en zal ook de komende weken nog verstek moeten laten gaan. Daardoor mist hij sowieso het treffen met Aajx van aanstaande zondag. Dat geldt ook voor Lang. Met zijn hamstringblessure wordt geen risico genomen. De topaankoop wordt pas in november terugverwacht.

PSV wil bij Bella-Kotchap niet zeggen om wat voor blessure het gaat, maar de Duits international zou last hebben van zijn schouder. De blessure kan genezen met rust óf een ingreep. 'De club wist eerder deze week ook nog niet wat de beste behandelmethode voor Bella-Kotchap is', schrijft het ED.Voor trainer Peter Bosz is er niet meteen nood aan de man.

