Lange rij lichamen na Israëlische luchtaanval op vluchtelingenkamp

Palestijnse en Egyptische bronnen hadden eerder al gezegd dat de grensovergang bij Rafah tussen de Gazastrook en Egypte opengaat voor de gewonde Palestijnen, maar aantallen werden niet genoemd. Volgens een Egyptische bron wordt vlak bij Rafah een noodhospitaal opgezet. Op foto's is te zien dat een aantal ambulances klaarstaat bij de grens.

