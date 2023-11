Lange rij lichamen na Israëlische aanval • Minister Blinken: beperk aantal burgerslachtoffers

'De minister herhaalde de Amerikaanse steun voor het recht van Israël om zichzelf te verdedigen tegen terrorisme, in overeenstemming met het internationaal humanitair recht', liet het ministerie in Washington na afloop van het gesprek weten. Vrijdag reist Blinken naar Israël af. Daar zal hij ontmoetingen hebben met regeringsleden. Ook zal hij een aantal landen in de regio bezoeken. Welke landen dat zijn is niet bekendgemaakt.

