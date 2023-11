Lang wachten op reparaties en telefonisch onbereikbaar: rolstoelgebruikers hebben last van slechte service onderhoudsbedrijven

info Onderhoudsbedrijven erkennen problemen Gemeenten kopen de dienstverlening rond medische hulpmiddelen in bij enkele grote bedrijven: Medipoint, Welzorg, Meyra en Kersten. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunnen rolstoelgebruikers en gebruikers van andere medische hulpmiddelen bij die bedrijven terecht voor aanschaf, reparatie of vervanging.

Eindeloos wachten Reda was 17 jaar toen hij door een duik in zee zijn nek brak en een dwarslaesie opliep. In het revalidatiecentrum zag Reda de rolstoelrugbyers trainen. Jaren later werd hij zelf captain van het rolstoelrugbyteam.

Voor de simpelste dingen als een lekke band is het al moeilijk om een monteur te krijgen, merkt Adriaan. "Dan zeggen ze: 'We zijn nu druk, we gaan je later terugbellen.' Ik zeg: 'Ik heb een lekke band, ik wil geholpen worden.' En dan ontstaat er ook nog ruzie, ze zeggen dan: 'We zijn onderbemand.'"'Geen kennis van rolstoelen' Adriaan ziet ook dat verschillende monteurs niet weten wat voor stoel hij heeft en wat je ermee kan.

"Als de goede persoon toevallig aanwezig is, dan doet die wat en dan verbetert het even, maar verder gebeurt er niks en niets blijvends", zegt Adriaan. Hele dag wachten voor niks "Toen ik na een maand belde, zeiden ze dat het besteld was. Dan maken ze een afspraak met je voor een dagdeel. Ik moet dus mijn agenda 's ochtends vrijhouden tussen acht en één uur, maar na één uur was er nog niemand. Ik belde en toen zeiden ze: 'Ja, de monteur loopt uit, hij komt tussen één en vijf uur.' Dus ik blijf ook de middag thuis. Dit kost me dus een hele werkdag, want ik werk op kantoor.

