Landgoed Gulbergen moet groot stadspark worden voor de hele Brainportregio

"De reacties vanuit de regio zijn zeer positief", zegt Frank van der Meijden, de politieke kartrekker van het project.De 21 gemeenten in de regio kochten de voormalige afvalberg en de omliggende grond drie jaar geleden voor ruim 17 miljoen euro terug van afvalbedrijf Attero. Het afgelopen jaar mochten betrokkenen meedenken over wat er met het terrein van maar liefst 325 hectare moest gaan gebeuren.

“Het hele project moet budgetneutraal zijn”, benadrukt burgemeester Van der Meijden van Laarbeek nog maar eens. Dat betekent dat al het geld dat erin gestoken wordt, ook terugverdiend moet worden.De verwachting is dat er tot 2040 ongeveer 70.000 banen bijkomen in de regio. Er moeten flink wat huizen en woontorens worden gebouwd, dus is er volgens Van der Meijden ook veel behoefte aan een groot regionaal park."Je kunt wel veel bouwen, maar de balans moet goed zijn.

Maar groen levert in principe niet of nauwelijks geld op. Toch moet het aankoopbedrag van 17 miljoen euro, plus de miljoenen euro's die verder nodig zijn voor de ontwikkeling, terugverdiend worden. Een hele opgave, maar Van der Meijden is hoopvol."We hopen met subsidies van het Rijk en de provincie een deel van de kosten te kunnen betalen."De burgemeester gaat verder:"Daarnaast doen we ook een beroep op het bedrijfsleven om mee te betalen. headtopics.com

Voor de verdere invulling van het park zijn al een aantal ideeën bedacht. Zo zijn er plannen voor een theaterachtige setting voor kleinschalige evenementen en een horecazaak aan de voet van de voormalige vuilstort, tussen het Eindhovens Kanaal en 'het Dak van Brabant'. Ook moet er aan de zuidkant van het landgoed ruimte blijven voor de golfclub en Dierenrijk.

Boven in het park, ten noorden van het spoor, zou er meer ruimte moeten komen voor water. Daarnaast zijn er plannen voor duurzame landbouw, een natuurpoort en een ontmoetingsplaats. Dat zou bijvoorbeeld een boerderijwinkel met terrassen kunnen zijn. De komende maanden wordt bekeken of al die plannen financieel haalbaar zijn.De 21 gemeenten lieten ook onderzoeken of er nog andere mogelijkheden waren voor het landgoed. headtopics.com

