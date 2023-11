Lana Parrilla weer te gast bij Heroes Dutch Comic Con

Het is niet de eerste keer dat Parrilla is uitgenodigd voor het evenement. Zij was ook tijdens de wintereditie in 2018 van de partij. De 46-jarige actrice speelde rollen in series als Spin City, Lost en 24, maar haar rol als slechterik Regina Mills betekende haar grote doorbraak bij het publiek. Ze speelde de 'Evil Queen' in meer dan 150 afleveringen van de serie, die in 2018 ten einde kwam. Parrilla was recent nog te zien in het tweede seizoen van de serie Why Women Kill.

Met de toevoeging van Parrilla wordt de line-up van Heroes Dutch Comic Con steeds meer compleet. Eerder werd de komst van Elijah Wood, Famke Janssen, Eliza Taylor en Tasya Teles al bevestigd.

