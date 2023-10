Lage Mercedes maakte Hamilton niet sneller in Austin: 'Scheelde maar 0,05 millimeter'

'Het was gewoon ongelukkig, het achterste slijtblok was 0,05 millimeter te veel afgesleten. Dat gaat niet het verschil maken tussen winnen en verliezen', zei Hamilton donderdag in Mexico. De Mercedes-coureur kon regerend kampioen Max Verstappen afgelopen zondag in de race goed bijhouden. Later bleek dat een ophangpunt van de verplichte houten plank onder zijn auto te veel was afgesleten. Charles Leclerc overkwam hetzelfde met zijn Ferrari. De afslijtmarge is 1 millimeter.

'En dat juist op het hobbeligste circuit waarop we ooit hebben gereden. Dat is de enige reden waarom dit fout ging. Sommige auto's gaan soepeler om met die hobbels, maar kijk maar eens naar mijn hoofd en dat van Charles in de auto. We schudden heen en weer, doordat de auto op en neer gaat en het asfalt steeds raakt. Niet doordat we de auto te laag afstellen.

