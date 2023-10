Kylie Jenner voelde zich 'een mislukkeling' na geboorte zoon

De 1-jarige Aire krijgt bij zijn geboorte aanvankelijk de naam Wolf, maar zijn ouders vinden die naam toch niet goed bij hem passen en besluiten hem daarom aan te passen."De postnatale depressie sloeg toe en de hormonen, ik kon niet eens een beslissing nemen of helder nadenken", vertelt Kylie over die tijd.

Kylie biecht op dat ze in die tijd niet lekker in haar vel zit en het gedoe rondom de naam van haar zoontje haar 'kapot maakt'."Ik kon hem geen naam geven. En ik dacht: 'Ik voel me een mislukkeling. Ik heb geen naam voor mijn zoon.' Dus het kostte me een tijdje. En hoe langer ik wachtte, hoe moeilijker het werd om hem een naam te geven."Kylie en Travis hebben samen ook een dochter, de 5-jarige Stormi Webster - van wie de realityster veel geleerd heeft over zichzelf.

De naam van Aire Webster, het zoontje van Kylie Jenner (25) en Travis Scott (32), is nu ook wettelijk veranderd.

