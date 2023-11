Kwakman vraagt zich af waarom Van den Boomen lang op zijn kans moest wachten onder Maurice Steijn, de inmiddels vertrokken trainer van Ajax."Ja, die maakt een goede indruk. Daarom begrijp ik niet zo goed waarom hij onder Steijn ook niet speelde", stelt Kwakman bij ESPN."Niet dat hij nooit iets fout doet of geen verkeerde bal geeft, maar hij is iemand die bezig is met het elftal. Hij stuurt, hij coacht.

Op een gegeven moment was Rensch een beetje aan het zeiken en die kreeg op zijn flikker van Van den Boomen." De middenvelder beschikt over een uitstekende rechtervoet en heeft inzicht op het veld, maar zet ook zijn ploeggenoten goed neer, aldus Kwakman."Hij is bezig met de restverdediging. Zo iemand heb je nodig in een ploeg, zeker als je er bijna niemand van hebt. Ik heb dus nooit echt begrepen waarom hij onder Steijn niet speelde om in ieder geval dát voor elkaar te krijgen", aldus Kwakman

VOETBALZONENL: Belooft Van den Boomen het vertrouwen van Van 't Schip bij Ajax?Ajax wist donderdagavond dan eindelijk weer te winnen in de Eredivisie. FC Volendam werd in de Johan Cruijff ArenA op een 2-0 nederlaag getrakteerd, na een periode van bijna drie maanden zonder overwinning in competitieverband.

VI_NL: Van de basis naar de bank naar de basis: Van den Boomen is terug bij Ajax

VOETBALPRİMEUR: Van 't Schip rekent op rechterbeen Van den Boomen om Ajax-machine te laten draaienADVERTORIAL - Ajax staat er na de zege op FC Volendam iets beter voor in de Eredivisie en kan zondag de week ideaal afsluiten tegen sc Heerenveen. Onder John van 't Schip lijken de eerste dagen veelbelovend en zal ook Branco van den Boomen zijn steentje willen bijdragen.

VOETBALZONENL: Kwakman laat zien bij wie goal van Ajax begon: 'Die speelt met vertrouwen'Kees Kwakman is voorzichtig positief over de eerste helft die Josip Sutalo afleverde tegen sc Heerenveen. De analist van ESPN heeft het idee dat de verdediger van Ajax met meer vertrouwen speelt dan de afgelopen weken het geval was.

VOETBALPRİMEUR: LIVE: Brobbey kopt weergaloze voorzet Van den Boomen binnen, Ajax op 2-0Ajax-trainer John van 't Schip houdt tegen sc Heerenveen vast aan Ar'Jany Martha. De twintigjarige linkspoot maakte indruk bij zijn debuut tegen FC Volendam en krijgt de voorkeur boven Borna Sosa, die terug is van een blessure.

