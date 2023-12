Kunstmatige intelligentie verandert beroepen en verwachtingen

Het gebeurt niet zo vaak dat een technologie in een jaar tijd complete beroepen op z'n kop zet óf juist de potentie voor de komende jaren laat zien. 2023 was het jaar waarin heel veel mensen de kracht van kunstmatige intelligentie (AI) gingen inzien. In dit artikel lees je over de ervaringen én verwachtingen van drie mensen die ieder op hun eigen manier dit jaar veel met AI te maken hadden: een docent Nederlands, een fotograaf en een medisch onderzoeker.

De eerste keer dat docent Nederlands Bregje Cobussen met ChatGPT te maken kreeg tijdens de les, was toen een leerling uit 4 havo een originele opening van een toespraak moest schrijven en voordragen. 'En die begon te praten in taal die ik nog nooit uit zijn mond had horen komen. Ik zei: wat betekent dat woord?' Zijn veelzeggende antwoord: dat weet ik niet. ChatGPT wordt inmiddels veel ingezet door haar leerlingen. Bregje Cobussen heeft er lang niet altijd zicht op, maar herkent vaak wel duidelijk het verschil met een zelfgemaakte teks





