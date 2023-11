Kunstmatige intelligentie helpt een handje bij het gebruik van minder bestrijdingsmiddelen

De groene perzikluis: het is een klein vliegje dat een boer liever niet op het land ziet. 'Als een boer het vliegje tussen zijn gewassen ziet, dan gaan ze preventief alle planten met bestrijdingsmiddelen bespuiten, omdat ze niet precies weten op welke planten ze zitten,' vertelt Klaas Dijkstra van NHL Stenden Hogeschool. Dat moet anders kunnen, dacht Dijkstra, die zich bij de hogeschool bezighoudt met kunstmatige intelligentie.

'We zijn ook bezig met een project fietshelmen. De overheid zet in op het dragen van een fietshelm. We kennen de campagnes, maar heeft dit wel effect?' Normaal gesproken staat er in dit soort onderzoeken iemand naast de weg die handmatig telt hoeveel mensen er met een fietshelm voorbijfietsen. Dijkstra: 'Wij zetten een camera bij een kruispunt. En wij leren het systeem door bij elke fietser met een fietshelm een hokje om de fietshelm te plaatsen.

Bij United heerst onzekerheid, bij City rust: 'Organisatie staat op lange termijn'Louis Saha (oud-spits van United) en Dennis Tueart (oud-linksbuiten van City) zagen hoe hun oud-clubs de laatste vijftien jaar snel veranderden. Vanmiddag om 16.30 uur staat op Old Trafford de Manchester Derby op het programma. Lees verder ⮕

Bij United heerst onzekerheid, bij City rust: 'Organisatie staat op lange termijn'Louis Saha (oud-spits van United) en Dennis Tueart (oud-linksbuiten van City) zagen hoe hun oud-clubs de laatste vijftien jaar snel veranderden. Vanmiddag om 16.30 uur staat op Old Trafford de Manchester Derby op het programma. Lees verder ⮕

Zelfvertrouwen bij PSV, onzekerheid bij Ajax: 'Berghuis moet voeten laten spreken'VoetbalPrimeur sprak in aanloop naar de clash tussen PSV en Ajax met Giel de Winter, fan van de Eindhovenaren, en Frank van der Lende, fervent Ajacied. De oprichter van StukTV hoopt stiekem op een 10-0. Laatstgenoemde vindt dat het de hoogste tijd wordt dat Steven Berghuis, deze week geregeld onderwerp van gesprek, eens een keer opstaat. Lees verder ⮕

Het beste Drentse biertje tap je bij Beata in BoschzichtIn de finale bij De Turfsteker in Westerbork tapte Beata 161 punten bij elkaar. Lees verder ⮕

Noord-Nederland wil de proeftuin van Europa zijn op het gebied van kunstmatige intelligentieEen proeftuin waarin geëxperimenteerd kan worden en kennis kan worden gedeeld. Lees verder ⮕

Het beste Drentse biertje wordt getapt bij Beata in BoschzichtIn de finale bij De Turfsteker in Westerbork tapte Beata 161 punten bij elkaar. Lees verder ⮕