Kudus vestigt naam met heerlijke treffer: 'Hij en Álvarez waren exceptioneel'

Ook Sky Sports was met name lovend over de goal van Kudus, die net als Álvarez een 8 krijgt opgespeld. 'Aaron Ramsdale kon niks doen aan het speciale doelpunt van Kudus. De aanname was prachtig en de afronding prima in de verre hoek.'

Dankzij de Londense zege staat West Ham in de kwartfinales van de League Cup. 'Dat klinkt heel goed', zei uitblinker Kudus zelf tegenover de clubkanalen van . 'Na onze laatste wedstrijd moesten we een reactie geven en ik ben blij dat dat vandaag gelukt is. Iedereen was op de top van zijn kunnen en daarmee hebben we de overwinning.'

'De pass van Nayef Aguerd was zo goed, dat ik weinig meer hoefde te doen', keek Kudus terug op zijn doelpunt. 'Ik wil Nayef bedanken voor die pass. We hebben veel goede spelers in het team. Telkens als ik de kans krijg, wil ik gewoon het beste voor het team doen.'

West Ham United vervolgt de Premier League-campagne zaterdag met een uitwedstrijd bij een andere stadgenoot, Brentford. In de kwartfinale van de League Cup is de club gekoppeld aan Liverpool. Die wedstrijd wordt afgewerkt in de week van 18 december.

