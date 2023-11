Kudus maakt kennis met Premier League: goede actie, vieze tackle, totale chaos

niet snel vergeten. In de eerste helft van het thuisduel met Everton kreeg de oud-Ajacied een dubbele schop te verwerken van James Tarkowski, die wegkwam met een gele kaart.

"Dit kan echt niet, een schande als daar geen rood getrokken wordt", zegt de commentator van Viaplay. Kudus kreeg ook geel, nadat hij van zich afbeet toen doelman Jordan Pickford hem vertelde zich niet aan te moeten stellen.Cijfers | Verstappen en Hamilton nog altijd de beste coureurs in de F1

7 redenen waarom Tottenham Hotspur dit seizoen de Premier League kan winnenTottenham Hotspur mag zich na tien speelronden de trotse koploper van de Premier League noemen. Onder de nieuwe manager Ange Postecoglou zijn de Noord-Londenaren in competitieverband nog ongeslagen. Supporters van de Spurs hebben na een vrijwel vlekkeloze start van het seizoen 2023/24 dan ook alle recht om te dromen van de landstitel. Lees verder ⮕

Hattrickheld Nketiah schiet Arsenal naar de tweede plek in de Premier LeagueArsenal kende zaterdag een probleemloze middag. In het eigen Emirates Stadium was de ploeg van manager Mikel Arteta met 5-0 te sterk voor Sheffield United. De grote man namens the Gunners was Eddie Nketiah, die een hattrick maakte. Fábio Vieira en Takehiro Tomiyasu zorgden vervolgens voor de eindstand. Lees verder ⮕

Nketiah schiet Arsenal met hattrick naar tweede plek in Premier LeagueArsenal heeft in de Premier League goede zaken gedaan door met 5-0 te winnen van Sheffield United, de hekkensluiter van de Premier League. Eddie Nketiah had met een hattrick een groot aandeel in de zege. Door de overwinning gaan The Gunners over Manchester City, dat nog in actie komt tegen Manchester United, heen. Lees verder ⮕