KRO-NCRV: in komende afleveringen Boer zoekt vrouw zit weer Fries

De Fryske Nasjonale Partij vindt het belangrijk om mensen hun eerste taal te laten spreken in een programma waar het over gevoelens gaat. Om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt, biedt de FNP de crew van het televisieprogramma een cursus Fries aan."Dan kunnen de deelnemers hun hart echt laten spreken en zullen de kijkers de authenticiteit des te meer waarderen", aldus Land-Dotinga.

Fans van Ferry Bouman kunnen hun worstenbroodjes vast gaan opwarmen in de oven, want het is bijna zo ver. Vanaf vrijdag…Drie dagen na zijn dood is Hollywood nog steeds in shock door het plotselinge overlijden van Matthew Perry. De reacties…Roos Reedijk kondigt achtste seizoen KzK aan: 'Meld je aan'

NPORADIO1: Pointer pop-up: onderzoeksjournalisten doen een maand lang onderzoek in DelftOnderzoeksjournalisten van Pointer, het journalistieke onderzoeksplatform van de KRO-NCRV, doen samen met Follow the Money en het AD een maand lang onderzoek vanuit een pop-up redactie in Delft. Naast een groot onderzoek naar de huurwoningmarkt staat de deur ook open voor tips over allerlei andere onderwerpen.

RTLBOULEVARD: Kinderen Frank Lammers dol op bourgondisch eten van moeder Eva: 'Reden dat we XL zijn'Eva Posthuma de Boer (51) is niet alleen de vrouw van acteur Frank Lammers (51), moeder van twee kinderen, columnist en romanschrijfster, ze is vooral kookliefhebber! En die liefde heeft ze opnieuw gebundeld in een kookboek, dit keer geheel geïnspireerd op het Franse bourgondische leven.

RTVDRENTHE: Tegenstanders landbouwgif: provincie heeft rol in openbaren spuitgegevens lelie- en bollenteeltOmwonenden van bollen- en lelieteelt hebben het recht om te weten welk landbouwgif de boer gebruikt. Ze willen die spuitgegevens hebben. Gedeputeerde Staten zien geen rol voor de provincie daarin.

VOETBALPRIMEUR: Lofzang voor persoon en trainer Van 't Schip: 'We speelden zo goed positiespel'Diederik Boer heeft er vertrouwen in dat John van 't Schip het tij kan keren bij Ajax. Eerstgenoemde werkte als doelman van PEC Zwolle samen met de 58-jarige oefenmeester, die de Blauwingers volgens hem uitstekend liet spelen in het seizoen 2017/18.

OMROEPBRABANT: Melding van schietpartij in Den Bosch, politie zoekt met speurhondDe politie heeft dinsdagavond onderzoek gedaan naar een mogelijke schietpartij op de Ganzenhoedster in Den Bosch. De politie roept getuigen op om beelden of informatie te delen. Agenten zijn volop bezig met onderzoek, omdat nog niet bekend is wat er is precies gebeurd.

