'Kritische Sneijder haalt Ajax door gehaktmolen: 'Heel erg dat ik dit moet zeggen'

- Ajax geen positief woord uitbrengen over vooral de instelling van de Amsterdammers. Volgens de analist was de openingsfase goed van"De eerste twintig minuten waren goed van Ajax, maar daarna was duidelijk de overhand voor PSV", begint Sneijder nog mild in eenmet Wilfred Genee."Zeker in de tweede helft. Al met al, wederom een deceptie voor Ajax.

Die eerste twintig minuten doen ze er alles aan, maken ze een goal en moeten ze misschien wel uitlopen naar een grotere voorsprong. En uiteindelijk verlies je 5-2, met geen pen te beschrijven."door de malaise, maar volgens Sneijder is dat niet eens heel gek met de huidige vorm."De achttiende plek hè. Het kan ook niet meer slechter nu. Ik ben altijd kritisch op Ajax als dat nodig is. Ik kan toch nu ook niet anders.

Perez ziet één 'voltreffer' bij Ajax: 'Ben ik echt heel erg van gecharmeerd'Diant Ramaj heeft indruk weten te maken op Kenneth Perez. De analist laat zich in het ESPN-programma Dit was het Weekend lovend uit over de doelman, en ziet hem als lichtpuntje bij Ajax. Lees verder ⮕

Van der Vaart vreest voor Ajax: 'Ja, ik ben heel erg bang voor degradatie'Rafael van der Vaart vreest voor degradatie van Ajax, zo spreekt hij uit in Studio Voetbal. De analist spreekt op basis van zijn eigen ervaringen met HSV zijn angst uit, en stelt dat de Amsterdamse club moet waken voor onderschatting. Lees verder ⮕

'Slechtste Ajax aller tijden, zeker slechtste Ajax dat ik ooit heb gezien'Willy van de Kerkhof kan in aanloop naar de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax niet geloven hoe de Amsterdammers ervoor staan. De clubicoon spreekt van het 'slechtste Ajax aller tijden', maar verwacht desondanks geen dikke zege in het Philips Stadion. Lees verder ⮕

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

Ajax-aanvoerder Bergwijn haalt uit naar media: 'Jullie creëren bommetjes'Ajax-captain Steven Bergwijn is klaar met vragen vanuit de media over de manier waarop hij zijn rol als aanvoerder invult. De linksbuiten vindt dat er 'bommetjes gecreëerd' worden en sluit een transfer naar Saoedi-Arabië uit. Lees verder ⮕

'Heel lang geleden dat Feyenoord zo onder druk werd gezet'Feyenoord heeft de eerste nederlaag van het seizoen geleden. FC Twente was in eigen huis met 2-1 te sterk voor de landskampioen. Dat is volgens data-analist Bart Frouws geheel de verdienste van FC Twente, dat op de derde plek staat. 'Het is lang geleden dat Feyenoord zo onder druk werd gezet. Lees verder ⮕