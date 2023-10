Kris Jenner noemt bedriegen Robert Kardashian 'grootste fout' uit haar leven

"Hij was zo’n geweldige echtgenoot en zo’n geweldige vader, en ik denk dat ik in een situatie terechtkwam waarin ik dacht dat het gras ergens anders groener was", geeft Kris toe.

Ze voegt eraan toe dat de affaire de 'grootste fout' uit haar leven is, maar dat 'alles gebeurt met een reden'.Kris en Robert scheiden in in 1991, waarna de moeder van Kim, Khloé en Kourtney met Caitlyn Jenner trouwt. Samen krijgen zij nog dochter Kendall en Kylie.Caitlyn Jenner heeft geen contact meer met ex-vrouw Kris Jenner

Caitlyn Jenner (73) heeft geen contact meer met haar ex-vrouw Kris Jenner (67). In een interview met de talkshow 'This…Kris Jenner (67) staat binnenkort op de cover van Vogue. headtopics.com

Teen Mom-ster Kailyn Lowry (31) is al moeder van vijf kinderen, maar binnenkort heeft ze nog twee mondjes om te voeden.…Josje Huisman (37) staat vrijdag op Instagram stil bij de geboorte van zoontje Dai Dai Saul, die precies één week…

Kylie Jenner voelde zich 'een mislukkeling' na geboorte zoonTwee maanden na de geboorte van haar zoontje maakt Kylie Jenner (26) bekend zijn naam alweer te willen aanpassen, omdat deze niet bij hem zou passen. De Jenner-telg vertelt aan 'The Wall Street Journel' dat het destijds de hormonen zijn die ervoor zorgen dat ze niet meer helder kan nadenken als ze hem een naam moet geven. Lees verder ⮕

Geri Halliwell heeft Spice Girl-naam voor Kim KardashianKim Kardashian zou dolgraag bij de Spice Girls willen. Dat onthulde de reality-ster onlangs in haar programma Keeping Up With The Kardashians. In een reactie liet Geri Halliwell aan Entertainmentsite E! News weten dat ze alvast een naam voor haar in gedachten heeft. Lees verder ⮕

Blac Chyna blikt terug op drama met de Kardashians: 'Het was gestoord'Dat Blac Chyna (35) niet op goede voet staat met de Kardashians is geen geheim. Zo spant ze vorig jaar nog een rechtszaak tegen de familie aan omdat ze haar carrière kapot zouden hebben gemaakt. Nu, een jaar later, blikt Chyna terug op wat destijds haar ruzie met Kim Kardashian (43) veroorzaakt en hoe ze vandaag de dag over de familie denkt. Lees verder ⮕

Xavi trekt rookgordijn op over Frenkie de Jong: 'Ik was ook verrast'Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha en Jules Koundé keerden daags voor El Clásico tegen Real Madrid terug op de training van FC Barcelona, maar Xavi trekt een rookgordijn op rond het vijftal. De trainer weet nog niet of hij een beroep kan doen op hen. Lees verder ⮕

Xavi krijgt meevaller voor Clásico: Frenkie en drie teamgenoten terug op trainingXavi heeft wel heel erg goed nieuws gekregen toen hij vrijdagochtend bij FC Barcelona aankwam. In aanloop naar El Clásico konden Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Jules Koundé en Pedri weer meetrainen. De verwachting was dat alle vier de spelers niet konden aantreden tegen Real Madrid. Lees verder ⮕