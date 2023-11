Krankzinnige comeback op Sardinië betekent Serie A-geschiedenis

Zoveel leek wel duidelijk toen het gepromoveerde Cagliari twintig minuten voor tijd tegen een 0-3 achterstand aankeek tegen Frosinone, met bovendien zelf een gemiste penalty en een kopbal op de paal op naam. Zo'n dag waarop niets lukte. Tot ineens alles lukte. Cagliari begon aan een onwaarschijnlijke comeback.Een gekruld schot zorgde in de 72ste minuut voor een beetje hoop, een afgestrafte fout drie minuten later bracht de ploeg van Claudio Ranieri terug in de wedstrijd.

Die prestatie was met recht historisch te noemen: in de Serie A is het nog niet eerder gebeurd dat een ploeg die na zeventig minuten nog drie goals achter stond de wedstrijd winnend afsloot, en de competitie bestaat inmiddels toch al 125 jaar. Vanzelfsprekend had Ranieri ook prachtige woorden over voor zijn ploeg.

'Dit is wie wij zijn. We maken ongelofelijke fouten, maar deze ploeg heeft een gigantisch hart en dat laten we nu ook in de Serie A zien. Deze ploeg geeft nooit op en we zijn zo blij dat we een wedstrijd hebben omgedraaid die al gespeeld leek', jubelde de inmiddels 72-jarige trainer bij.

Cagliari had de punten overigens hard nodig ook - het was pas de eerste seizoenszege voor de ploeg, die nog altijd in de degradatiezone bivakkeert.

PSV buigt krankzinnige topper om en duwt Ajax naar laatste plaatsPSV heeft zondag een knotsgekke topper tegen Ajax naar zich toe getrokken. De Amsterdammers kwamen tweemaal op voorsprong in het Philips Stadion, maar dolven uiteindelijk toch het onderspit: 5-2. Hirving Lozano was met drie goals de uitblinker aan Eindhovense zijde.

