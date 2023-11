Kramer reageert op haatberichten op sociale media

uitgelaten over de haatberichten die hij ontvangt op sociale media. Zondag werd hem op X hetzelfde lot als dat van de ineengezakte Bas Dost toegewenst."Er wordt natuurlijk vaak gezegd dat wij als voetballers een voorbeeldfunctie hebben. Er komt natuurlijk veel bij kijken. Media, supporters, fans, sociale media, etcetera. Maar er wordt nu gezegd dat ik een hartstilstand moet krijgen", vertelt Kramer."Dat moet ik dus accepteren, dat het tegen mij wordt gezegd

. Dat ik door moet gaan met waar ik mee bezig ben." Kramer geeft aan dat hij dat niet normaal vindt. "Ik vind dat niet netjes, en ik vind het niet kunnen dat wij dat maar moeten accepteren. Op het moment dat jij iemand bedreigt met de dood, of familie met de dood bedreigt, dan moet je toch aangepakt worden? Ik vind dat je dat moet laten zien. Dat je dat ook mag laten zien. Dat is niet wat erbij hoort als voetballer zijnde. Hoe je het ook wendt of keert, dat is niet wat je er als voetballer bij hoort te hebben."De hoofdredacteur van RTV Rijnmond, Ruud van Os, snapt het standpunt van Kramer, maar is van mening dat zijn manier van reageren juist nog meer reacties uitlokt."Tuurlijk. Dat is misschien ook wel de insteek geweest. Wat heeft het voor nut om mij te bedreigen met de dood?", reageert Kramer."Er lopen meer wausen vrij rond dan dat er vast zitten", aldus van Os."Ja, maar moeten wij dat dan maar accepteren?", countert Kramer

