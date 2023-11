Kraaien die voor overlast zorgen eindigen op menu van dit sterrenrestaurant

“Maar als ze zijn afgeschoten gebeurt er niks meer mee”, gaat Cooijmans verder. Normaal gesproken wordt een afgeschoten kraai in de natuur achtergelaten of in de vuilnisbak gegooid. “De kliko in is niet oké. Beter een tweede doel, dan een nutteloze dood. Ik hou van experimenteren, ik wil duurzaam werken en ik wil alles verwerken.”

De chef-kok doet sinds een paar weken zaken met lokale jagers. “Ik kan niet zomaar kraai kopen. Het is er alleen als de kraai overlast heeft veroorzaakt. Het kan dus zomaar zijn dat ik wekenlang geen kraai in huis heb.” Zeker nu het winter wordt en de kraai minder actief is, gaat het aanbod omlaag.Het is dus niet zo dat kraai steeds op de menukaart te vinden is. In drie weken tijd heeft de eigenaar van sterrenrestaurant Eden 35 kraaien verwerkt en hebben 70 gasten de borst van de vogel gegeten.

In de keuken heeft Cooijmans ondertussen de vleugels en kop van de binnengekomen kraai verwijderd. “Hij heeft minder vlees dan ander gevogelte”, laat Herman zien. “Een kraai moet moeite doen voor zijn voedsel en het is een vrije vogel dus hij heeft veel kunnen vliegen.” En hoe meer vlieguren, hoe taaier het vlees. Nadat de kraai met veel geknetter een minuutje in de pan heeft gelegen, gaat hij de oven in. “Ze blijft het vlees lekker mals en rosé.

Na een kwartiertje is de kraai klaar. Samen met een stoofje van groene linzen met wat spek, gevogeltejus en een crème van pastinaak wordt het tussengerecht geserveerd. Hoe het smaakt? “Het smaakt naar wild, naar hertenbiefstuk. Een mals stukje vlees met een nasmaak van lever”, is het oordeel van onze verslaggever. “Ik dacht dat die zwarte vogel niks kon zijn, maar het smaakt heerlijk. Zeker als je het verhaal erbij weet.”

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Eerdmans (JA21) hoopt op drie zetels en een ministerIn dit liveblog houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de campagne voor de verkiezingen van 22 november.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Ajax voor straf een wedstrijd zonder F-side na staken KlassiekerOok krijgt de club een geldboete van €25.000 euro voor de wanordelijkheden die ertoe geleid hebben dat Ajax-Feyenoord op 24 september werd gestaakt.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Ajax voor straf een wedstrijd zonder F-side na staken KlassiekerOok krijgt de club een geldboete van €25.000 euro voor de wanordelijkheden die ertoe geleid hebben dat Ajax-Feyenoord op 24 september werd gestaakt.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Romano spreekt over toekomst Ten Hag en stipt het grote probleem bij United aanErik ten Hag hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over zijn positie als manager van Manchester United, zo heeft transfermarktexpert Fabrizio Romano gezegd in een video-item op YouTube.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Romano spreekt over toekomst Ten Hag en stipt het grote probleem bij United aanErik ten Hag hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over zijn positie als manager van Manchester United, zo heeft transfermarktexpert Fabrizio Romano gezegd in een video-item op YouTube.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕