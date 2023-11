Koude douche voor Feyenoord in Enschede: Twente wint, PSV kan uitlopen

is vier dagen na de indrukwekkende Champions League-zege op SS Lazio weer terug op aarde. De Rotterdammers hadden het lastig op bezoek bijArne Slot hield vast aan zijn succesformatie uit de Champions League. Ramiz Zerrouki speelde opnieuw als controleur, terwijl Calvin Stengs als rechtsbuiten begon. Bij de thuisploeg keerde Michel Vlap terug in de basis. De Tukkers namen voor eigen publiek meteen het initiatief en na wat speldenprikjes was het na tien minuten meteen raak.

Dat Feyenoord naar voren trok betekende ondertussen ook dat er meer ruimte kwam voor Twente. Daar maakte de ploeg van Joseph Oosting twaalf minuten voor tijd optimaal gebruik van. Ricky van Wolfswinkel ontsnapte in de counter aan buitenspel en tekende voor de 2-0. Feyenoord stond zodoende voor een pittige opgave. Lutsharel Geertruida tekende nog wel voor de 2-1, maar Twente trok de zege over de streep.

Door de zege gaat Twente over Feyenoord heen op de ranglijst. De Tukkers staan nu derde, de Rotterdammers vierde. Het verschil is twee punten. PSV kan later op de dag uitlopen op de regerend kampioen als het wint van Ajax. headtopics.com

