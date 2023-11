Korfballers veroveren elfde wereldtitel in unieke finale tegen gastland Taiwan

De Nederlandse korfballers hebben voor de elfde keer de wereldtitel veroverd. In een unieke finale tegen gastland Taiwan was Oranje als torenhoge favoriet met 27-9 duidelijk te sterk, al kreeg de ploeg in de eerste minuten voor het eerst in het toernooi wat serieuze tegenstand. De finale in Taipei was op voorhand al bijzonder, want voor het eerst in 45-jarige de geschiedenis ging de strijd om de wereltitel niet tussen Nederland en België.

Tegen het verrassende gastland was Oranje wel topfavoriet, want ook in Taiwan maakte de ploeg de status van Nederland als beste korfballand ter wereld weer volledig waar door over elke tegenstander heen te walsen. Oranje behaalde sinds de eerste editie van het WK in 1978 altijd de finale. Alleen in 1991 ging de titel naar België. Tegen Taiwan leek het in het eerste kwart nog wel spannend te worden.

