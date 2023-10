Korfballers passeren 'magische veertig' en staan in WK-finale tegen Taiwan

Nederland is ook op het twaalfde WK korfbal doorgedrongen tot de finale. De titelverdediger, die sinds het eerste mondiale titeltoernooi in 1978 alleen in 1991 het goud aan België moest laten, was in Taipei City (Taiwan) in de halve finales een ruime maat te groot voor Tsjechië: 41-13. Erg verrassend was dat niet. Nederland maakte tot dusver zijn faam als korfballand volledig waar door elke tegenstander weg te vagen.

Het bleek de voorbode van een tien minuten durende masterclass, waarin het in een hoog tempo spelend Oranje zowel in aanvallend als verdedigend opzicht onder de korf domineerde met rebounds. Ondertussen resulteerde de ene na de andere aanval in een treffer. De stand was al opgelopen tot 14-0 toen Petr Pesak in de laatste seconde van het eerste kwart Tsjechië van de nul op het scorebord af hielp.

