Koploper Roda JC maakt geen fout tegen Jong Ajax, ADO niet langs VVV

Roda, dat bezig is aan het zesde seizoen op rij in de Keuken Kampioen Divisie, kwam na een kwartier op voorsprong door een goal van Enrique Peña Zauner. De middenvelder schoot keurig binnen op aangeven van Metehan Güçlü. Nassef Chourak zorgde voor een 1-1-ruststand. Walid Ould-Chikh maakte halverwege de tweede helft via de binnenkant van de paal het winnende doelpunt, waardoor Roda ook na twaalf speelrondes koploper in de Keuken Kampioen Divisie blijft.

De Limburgers hebben nog wel een iets beter doelsaldo. Nummer drie ADO Den Haag liep dus wel averij op. VVV maakte vlak voor tijd gelijk via Levi Smans. Nummer vier FC Emmen boekte een zwaarbevochten zege op Jong AZ. Jari Vlak kroonde zich in de 96e minuut tot matchwinner door voor de 2-1 te zorgen. FC Dordrecht was veel te sterk voor FC Den Bosch (5-1) en zette zo een sterk seizoen voort. De Graafschap versloeg FC Eindhoven met 2-1. NAC-Helmond Sport (1-1) eindigde onbeslist.

Lees verder:

NUsport »

Roda JC verslaat Jong Ajax en slaat aanval op de koppositie afRoda JC Kerkrade behoudt de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie dankzij een 2-1 overwinning op Jong Ajax in het eigen Parkstad Limburg Stadion. Nummer twee Willem II, dat in punten gelijk staat met Roda JC maar een minder doelsaldo heeft, had vrijdagavond weinig moeite met Jong PSV: 3-0. Lees verder ⮕

Roda JC verslaat Jong Ajax en slaat aanval op de koppositie afRoda JC Kerkrade behoudt de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie dankzij een 2-1 overwinning op Jong Ajax in het eigen Parkstad Limburg Stadion. Nummer twee Willem II, dat in punten gelijk staat met Roda JC maar een minder doelsaldo heeft, had vrijdagavond weinig moeite met Jong PSV: 3-0. Lees verder ⮕

Roda JC behoudt koppositie, Willem ll hijgt in de nek, spektakel bij ADORoda JC is er vrijdagavond in geslaagd om de (gedeelde) koppositie in de Keuken Kampioen Divisie te behouden. In eigen huis werd Jong Ajax verslagen. Willem ll versloeg op zijn beurt Jong PSV en blijft de Limburgers daarmee in de nek hijgen. Spektakel was er bij ADO Den Haag - VVV-Venlo, waar vier keer werd gescoord. Lees verder ⮕

Peter Bosz zet Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz zet Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕