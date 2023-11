Koningin Margrethe bekent dat ze nog nooit Friends heeft gekeken

De 54-jarige Perry werd zaterdag levenloos aangetroffen in zijn jacuzzi in de tuin bij zijn woning in Los Angeles. De doodsoorzaak is nog niet bekend.Videoland deelt spannende trailer Een Moord Kost Meer Levens

'Een Moord Kost Meer Levens' is gebaseerd op het levensverhaal van Paul Spruit, een moordenaar in de jaren '80. De serie…Charly Luske windt zich op over haatreacties op transdochter

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NPORADIO1: Podcast De Dag: Een ode aan Chandler (en Friends)Matthew Perry keek met gemengde gevoelens terug op zijn tijd bij Friends. De druk om grappig te zijn, kon hij naar eigen zeggen nauwelijks aan. Toch bracht zijn alterego Chandler hem alles.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Friends-titelsong massaal beluisterd na overlijden Matthew PerryDe titelsong van de populaire serie 'Friends', genaamd 'I'll Be There For You', wordt massaal beluisterd na het overlijden van 'Friends'-acteur Matthew Perry. Dat schrijven Amerikaanse media, die naar de cijfers van audiostreamingdienst Spotify en videodienst YouTube hebben gekeken.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NUSPORT: Friends-acteurs zijn 'kapot' van het verlies van Matthew PerryDe hoofdrolspelers van comedyserie Friends hebben twee dagen na het plotselinge overlijden van Matthew Perry voor het eerst gereageerd op het nieuws. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc en David Schwimmer zijn 'kapot van het verlies'.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NOS: Hoofdrolspelers Friends rouwen om 'ondoorgrondelijke' dood van Matthew PerryOok melden zij in het gezamenlijke statement dat hun gedachten en liefde uitgaan naar alle mensen die van Perry hielden.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Hoofdrolspelers Friends rouwen om 'onbegrijpelijke' dood van Matthew PerryOok melden zij in het gezamenlijke statement dat hun gedachten en liefde uitgaan naar alle mensen die van Perry hielden.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: HBO in Amerika eert Matthew Perry bij afleveringen FriendsKijkers die in de Verenigde Staten de afleveringen van 'Friends' willen terugkijken op HBO Max, krijgen eerst een eerbetoon aan de zaterdag overleden Matthew Perry te zien. Een foto van de acteur verschijnt in beeld met daarbij de tekst 'In memory of Matthew Perry, 1969-2023', melden Amerikaanse media.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕