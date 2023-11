Koning Charles bespreekt in Kenia 'pijnlijk' koloniaal verleden: maar maakt geen volledige excuses

Wel liet Charles weten dat hij het belangrijk vindt om beter te begrijpen wat er in het verleden is gebeurd en dat hij spreekt met mensen die hem daar meer over kunnen vertellen. De Britse koning ziet ook in dat dat niets aan de situatie uit het verleden verandert."Maar door onze geschiedenis eerlijk en open te benaderen, kunnen we misschien de kracht van onze vriendschap vandaag de dag demonstreren.

Voorafgaand aan het staatsbezoek hebben mensen in Kenia gedemonstreerd tegen de komst van Charles en Camilla. Zij hielden borden vast waar teksten op stonden als 'Charles is niet onze koning'.

