Komt de ommekeer voor Ajax uitgerekend op bezoek bij PSV?

Voor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt.

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: 'Maar Ajax is Ajax'
Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven.

Perez: 'Ajax is op dit moment niveau-onderkant Eredivisie'

VI Live: slordig Ajax komt er helemaal niet aan te pas

Ajax komt er in eerste duel onder Maduro totaal niet aan te pas tegen Brighton
Ajax heeft donderdag een nederlaag geleden op bezoek bij Brighton & Hove Albion. Hedwiges Maduro, die het deze week als interim-coach overnam van de ontslagen Maurice Steijn, liet het Amsterdamse elftal een stuk compacter spelen dan zijn voorganger. Dat bleek onvoldoende om tegendoelpunten van João Pedro en Ansu Fati te voorkomen: 2-0.

