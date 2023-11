Komiek Brigitte Kaandorp speelt bijrol in Ferry: De Serie

Netflix laat namens productiehuis De Mensen, dat Ferry: De Serie heeft gemaakt, weten dat het"de missie van de makers was om Brigitte in de serie te krijgen. We waren groot fan van haar werk en vonden haar humor goed passen bij het universum van Ferry. Gelukkig zijn we erin geslaagd haar enthousiast te maken voor het kleine rolletje en een draaidag bij ons op de set."

De spin-off van hitserie Undercover vertelt hoe drugsbaas Ferry Bouman de eerste stappen in het criminele circuit maakte. De acht afleveringen van Ferry: De Serie zijn vanaf vrijdag op Netflix te streamen.De hitmusical Mean Girls, gebaseerd op de succesvolle film uit 2004, komt naar Europa. In Londen is het stuk, dat op…De Poezenkrant stopt er na vijftig jaar mee.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLBOULEVARD: Frank Lammers wil Undercover verder uitbreiden: 'Ferry de musical of Ferry op Ibiza'Fans van Ferry Bouman kunnen hun worstenbroodjes vast gaan opwarmen in de oven, want het is bijna zo ver. Vanaf vrijdag zijn gloednieuwe avonturen te streamen van deze Brabantse troetelcrimineel. In ‘Ferry de serie’ gaan er na het succes van ‘Undercover’ en ‘Ferry de Film’ weer heel wat pilletjes, kogels én hilarische scheldwoorden doorheen.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Bier, friet en pillen: honderden Ferry-fans genieten op Netflix-feestjeIn een trainingspak, panterprintje of ander schorriemorrie-outfit zijn honderden fans van de Netflix-serie Ferry woensdagavond naar de Noordkade in Veghel gekomen. Drugsbaron Ferry Bouman, gespeeld door de Brabantse acteur Frank Lammers, geeft daar een feestje en 1500 gelukkige fans mochten erbij zijn.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Koningin Margrethe kent de serie Friends niet: 'Nooit gezien'De Deense koningin Margrethe (83) kon woensdag geen reactie geven op het plotselinge overlijden van de Amerikaans-Canadese acteur Matthew Perry. De vorstin moest tijdens een persconferentie bekennen dat ze hem en de serie 'Friends' helemaal niet kent.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Nieuwe tv-serie 'Leven zonder Letters' met Frans Bauer en deelnemer Dirk-Jan ScharrenburgIn Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd: mensen die niet of moeilijk kunnen lezen, schrijven of begrijpend lezen. In de nieuwe tv-serie 'Leven Zonder Letters' steunt Frans Bauer mensen met laaggeletterdheid bij het verwezenlijken van hun dromen.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NUSPORT: Koopmeiners schiet snoeihard raak voor AtalantaDe Serie A zie je bij Ziggo Sport.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Voormalig PSV-spits scoort met fabelachtige hakbalGianluca Scamacca, die in het verleden uitkwam voor PSV en PEC Zwolle, maakte maandagavond een prachtig doelpunt in de Serie A. Namens Atalanta Bergamo verschalkte hij de keeper van Empoli met een fraaie hakbal. De Serie A zie je bij Ziggo Sport.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕