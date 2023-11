Koeman onder de indruk van kennis De Ligt over FC Barcelona-periode

De stopper van Bayern München kent veel grote spelers uit de tijd van Koeman, zo merkte de bondscoach op tijdens een autorit. 'Ik ben niet iemand die de jongens beelden gaat laten zien van wat ik wel of niet gepresteerd heb', antwoordt Koeman. 'Wat ik wel leuk vond: ik zat een keer met Matthijs de Ligt achterin de auto, toen wij eerder naar het stadion gingen voor een persconferentie. Hij was gewoon op de hoogte van alles.

' 'Hij kende Romario, wist van Stoichkov: eigenlijk alles van onze FC Barcelona-periode', gaat de oud-verdediger verder. 'Dat is volgens mij best wel uniek, dat mensen uit zijn generatie op de hoogte zijn van de periode van iedereen aan deze tafel', doelt Koeman ook op tafelgenoten Marco van Basten, Ronald de Boer en Youri Mulder

:

NOS: Leclerc valt uit in opwarmronde • Race in Brazilië ligt stil na startcrashVolg hier het liveblog van de Grand Prix van São Paulo in Brazilië.

VOETBALPRİMEUR: Koeman sluit opvallende Oranje-terugkeer niet uit: 'Heb ik geen antwoord op'Ronald Koeman heeft Luuk de Jong gebeld, toen de captain van PSV de deur voor een terugkeer naar Oranje open leek te zetten. De Jong heeft echter opnieuw bedankt voor Oranje, terwijl Koeman hem een duidelijke boodschap heeft meegegeven. Daarnaast reageert Koeman op een prikkelende vraag over een terugkeer van de spits op het EK.

OMROEPBRABANT: Dode vogel vliegt in brand op trein, treinverkeer ligt tijdelijk stilEen trein op station Eindhoven is maandagmiddag ontruimd nadat er brand was op het dak. De oorzaak bleek een dode vogel, die was in brand gevlogen.

