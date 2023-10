Koeman neemt Schouten en Stengs op in 26-koppige voorselectie Oranje

Calvin Stengs, Justin Bijlow (beiden Feyenoord) en Jerdy Schouten (PSV) keren terug.Stengs en Schouten worden beloond voor hun sterke start van het seizoen. Beide spelers keerden afgelopen zomer terug in de Eredivisie en spelen een bepalende rol bij hun club. Ook Bijlow is er weer bij. De 25-jarige doelman maakte onlangs zijn rentree na een polsblessure en stond zowel in de Eredivisie als de Champions League weer onder de lat.

De definitieve selectie kan volgens Koeman spelers bevatten die niet zijn opgenomen in de voorselectie. Een aantal spelers die niet op de lijst staan herstellen op dit moment van blessures en blijven in beeld. 'We hebben ervoor gekozen alleen spelers op deze voorlopige lijst te zetten die honderd procent fit zijn', aldus de bondscoach. 'Het kan dus gebeuren dat we dan alsnog kunnen kiezen voor jongens die niet op deze lijst staan.

Koeman maakt vrijdag 10 november zijn definitieve selectie bekend. Nederland komt drie dagen later samen en speelt 18 november thuis tegen Ierland. Op 21 november staat de afsluitende uitwedstrijd tegen Gibraltar op het programma. Dat duel wordt gespeeld in Estádio Algarve in Portugal. headtopics.com

