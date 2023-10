Koeman neemt Bijlow, Schouten en Stengs op in voorselectie Oranje

Calvin Stengs, Justin Bijlow (beiden Feyenoord) en Jerdy Schouten (PSV) keren terug.Stengs en Schouten worden beloond voor hun sterke start van het seizoen. Beide spelers keerden afgelopen zomer terug in de Eredivisie en spelen een bepalende rol bij hun club. Ook Bijlow is er weer bij. De 25-jarige doelman maakte onlangs zijn rentree na een polsblessure en stond zowel in de Eredivisie als de Champions League weer onder de lat.

Koeman maakt vrijdag 10 november zijn definitieve selectie bekend. Nederland komt drie dagen later samen en speelt 18 november thuis tegen Ierland. Op 21 november staat de afsluitende uitwedstrijd tegen Gibraltar op het programma. Dat duel wordt gespeeld in Estádio Algarve in Portugal.: Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman, Micky van de Ven, Stefan de Vrij, Ian Maatsen, Matthijs de Ligt.

