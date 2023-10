Koeman maakt voorselectie Oranje bekend: geen Frenkie, wel Schouten

Schouten werd in de vorige interlandperiode nog over het hoofd gezien door Koeman, hoewel hij bij PSV snel is uitgegroeid tot steunpilaar. Zijn teamgenoot Joey Veerman kreeg wel een uitnodiging en maakt ook nu weer deel uit van de voorlopige selectie. Ook Stengs, die tot dusver zeven interlands speelde, mag voor het eerst sinds zijn periode bij AZ hopen op een oproep. Zowel Schouten als Stengs keerde deze zomer, met succes, terug in de Eredivisie..

speelt op 18 november thuis tegen Ierland. Drie dagen wordt de EK-kwalificatie afgesloten met een bezoek aan Gibraltar. Op 10 november maakt Koeman de definitieve selectie voor die duels bekend.: Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman, Matthijs de Ligt, Ian Maatsen, Micky van de Ven, Stefan de Vrij.: Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Xavi Simons, Calvin Stengs, Mats Wieffer, Joey Veerman.

