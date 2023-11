Koeman bijna klaar met selectie Oranje

Over precies een week komt de selectie van Oranje weer bijeen in Zeist, voor de laatste wedstrijden in de EK-kwalificatie. Koeman weet al wel wie hij op wil nemen in zijn definitieve selectie."Op zich ben ik eruit, maar het is vaker gebeurt dat er spelers in de laatste dagen afvallen", zegt de bondscoach aan tafel bij Rondo. "Helaas hebben we daar veel mee te maken in de laatste tijd. In de periode dat we begonnen aan de EK-kwalificatie, zag ik in Zeist hoe Frenkie de Jong geblesseerd raakte.

Op dat moment vloek je dan wel even. Dat soort spelers zijn zeer belangrijk", zegt Koeman.Vrijdag zal de bondscoach zijn selectie voor de komende interlandperiode bekendmaken. Oranje speelt dan tegen Ierland en Gibraltar. Bij één overwinning is het Nederlands elftal geplaatst voor het EK.Vide

VOETBALZONENL: Ronald Koeman verzekert: ‘Op deze manier gaat hij snel bij Oranje komen’Ronald Koeman is nog altijd liefhebber van Ryan Gravenberch als middenvelder. De bondscoach van Oranje roept het talent van Liverpool niet op voor de komende twee EK-kwalificatieduels, maar benadrukt dat de voormalig Ajacied toch heel dicht bij Oranje zit.

VOETBALPRİMEUR: Koeman krijgt prikkelende De Jong-vraag van De Boer: 'Moet ik over denken'Ronald Koeman heeft Luuk de Jong gebeld, toen de captain van PSV de deur voor een terugkeer naar Oranje open leek te zetten. De Jong heeft echter opnieuw bedankt voor Oranje, terwijl Koeman hem een duidelijke boodschap heeft meegegeven. Daarnaast reageert Koeman op een prikkelende vraag over een terugkeer van de spits op het EK.

VOETBALPRİMEUR: Koeman looft 'geweldige teamspeler' bij Oranje: 'Hij heeft zijn plek verdiend'Ronald Koeman steekt de loftrompet over Wout Weghorst. De bondscoach van het Nederlands elftal stelt dat de spits diens plek in Oranje zelf heeft afgedwongen.

NUSPORT: Koeman belde Luuk de Jong na twijfel over beschikbaarheid voor OranjeBondscoach Ronald Koeman heeft met Luuk de Jong gebeld om duidelijkheid te scheppen over zijn beschikbaarheid voor Oranje. De PSV-aanvoerder had de deur ogenschijnlijk op een kier gezet, maar benadrukte nogmaals dat hij niet beschikbaar is.

