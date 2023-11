KNVB zwijgt nog over omstreden WK-gastheer: 'We wachten Saudisch bidbook af'

In de reglementen van de wereldvoetbalbond staat dat het toernooi over de continenten moet rouleren. In 2026 is Noord-Amerika (Canada, Verenigde Staten en Mexico) aan de beurt en vier jaar later volgen Europa, Afrika en Zuid-Amerika. Daardoor bleven Azië en Australië als enige over voor 2034. Exact 65 minuten nadat de FIFA de oproep deed, diende Saudi-Arabië een 'alomvattend plan' voor de organisatie van het toernooi.

