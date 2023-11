KNVB toont beelden rondom reanimatie in duel tussen PSV en Ajax

'Ik had in eerste instantie niet direct door wat er aan de hand was', zegt Makkelie bij ESPN. Na signalen op de tribune kreeg de arbiter echter de ernst van de situatie mee. 'Ik zag wel het publiek van PSV het gebaar maken: stop de wedstrijd, stop de wedstrijd.'

Makkelie is blij met de reactie van het publiek. 'Dat vind ik een buitengewoon signaal van het publiek, omdat zij onderkende dat er iets ernstigs aan de hand was. Ik kreeg van mijn assistent Erwin Blank door dat er een reanimatie was gestart op de tribune. Dan stop je de wedstrijd, omdat het voor het publiek daaromheen best veel impact heeft.'

Later blijkt de reanimatie gestaakt. Makkelie licht onder andere Joey Veerman in over de situatie. Ook is de snelle handelswijze van de medici van beide teams te zien.

