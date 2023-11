Knuffels en applaus voor Vaessen: doelman hervat groepstraining (mét helm)

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.hervat. De doelman trainde al even voor zichzelf, maar heeft nu ook groen licht gekregen om aan te sluiten bij de rest van de selectie.

Eind september ging het gruwelijk mis toen RKC Ajax in eigen huis ontving. Vlak voor tijd kwam Brobbey hard in botsing met Vaessen, die daarbij bewusteloos raakte en direct (preventief) gereanimeerd werd. Gelukkig was de doelman snel weer bij kennis en een dag na het incident werd hij al uit het ziekenhuis ontslagen. Nu is ook zijn rentree op het veld een feit.Zaterdag trainde Vaessen al individueel en nu mag hij zich ook bij de groep voegen. Wel draagt hij een speciale helm.

Cech liep in oktober 2006 namelijk een schedelbasisfractuur op. Dat gebeurde na een vergelijkbare botsing als die van Brobbey en Vaessen. Toenmalig Reading-aanvaller Stephen Hunt raakte Cech hard op diens hoofd met zijn knie. Het Chelsea-icoon keerde pas twee maanden later terug op het trainingsveld. headtopics.com

De verwachting is dat ook Vaessen zijn helm tijdens wedstrijden zal dragen. Tijdens het afsluitende partijspel maandag deed hij dat in ieder geval wel. Vaessen deed op volle kracht mee en stopte zelfs de meeste penalty's tijdens een beslissende strafschoppenserie. Wanneer hij weer terugkeert in de wedstrijdselectie, is echter niet bekend.

Dinsdag staat het bekerduel met FC Utrecht op het programma. Dan staat Jeroen Houwen vrijwel zeker nog onder de lat. Of Vaessen zaterdag tegen Feyenoord in actie kan komen, is nog de vraag. Het duel met Ajax werd na Vaessens blessure gestaakt, bij een 2-3 stand voor de Amsterdammers. Het restant, zo'n vijf minuten exclusief eventuele blessuretijd, wordt op woensdag 6 december om 20.00 uur uitgespeeld.Etienne Vaessen heeft vier weken na de botsing met Brian Brobbey de groepstraining bij RKC Waalwijk hervat. De doelman trainde al even voor zichzelf, maar heeft nu ook groen licht gekregen... headtopics.com

Vaessen krijgt knuffels en applaus en maakt rentree bij RKC, mét helmEtienne Vaessen heeft vier weken na zijn botsing met Brian Brobbey tijdens RKC Waalwijk - Ajax de groepstraining hervat. Dat deed de doelman met een helm. Lees verder ⮕

Knuffels en applaus voor Vaessen: doelman hervat groepstraining (mét helm)Etienne Vaessen heeft vier weken na de botsing met Brian Brobbey de groepstraining bij RKC Waalwijk hervat. De doelman trainde al even voor zichzelf, maar heeft nu ook groen licht gekregen om aan te sluiten bij de rest van de selectie. Die verwelkomende Vaessen maandag met tal van knuffels en applaus. Ze zagen ook dat hun teamgenoot een helm droeg. Lees verder ⮕

Etiënne Vaessen weer op het trainingsveld na botsing: 'Enorme vooruitgang'Het gaat de goede kant op met Etiënne Vaessen. De RKC-keeper raakte vier weken geleden, tijdens de voetbalwedstrijd tegen Ajax, buiten bewustzijn na een harde botsing met Ajacied Brian Brobbey. Hij was er erg aan toe en bleef roerloos op het veld liggen. De luchtweg van de doelman was geblokkeerd. Lees verder ⮕

RKC komt met positief nieuws over Vaessen: ‘Hij staat weer op het trainingsveld’Etienne Vaessen staat weer op het trainingsveld bij RKC Waalwijk. Dat heeft Frank van Mosselveld, algemeen directeur van de club, zaterdagavond bevestigd tegenover ESPN. Vaessen raakte eind september bewusteloos in het Eredivisie-duel met Ajax, na een botsing met Brian Brobbey. Lees verder ⮕

RKC komt met positief nieuws over Vaessen: ‘Hij staat weer op het trainingsveld’Etienne Vaessen staat weer op het trainingsveld bij RKC Waalwijk. Dat heeft Frank van Mosselveld, algemeen directeur van de club, zaterdagavond bevestigd tegenover ESPN. Vaessen raakte eind september bewusteloos in het Eredivisie-duel met Ajax, na een botsing met Brian Brobbey. Lees verder ⮕

Positief nieuws over Vaessen: 'Hij is voorzichtig bezig op het trainingsveld'Etienne Vaessen staat weer op het trainingsveld van RKC Waalwijk, vertelt algemeen directeur Frank van Mosselveld. De doelman viel op 30 september tegen Ajax uit met een op het oog vreselijke blessure na een botsing. Lees verder ⮕