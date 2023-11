Klopp leeft mee met Díaz: 'Moeilijkste omstandigheid waarin ik ooit werkte'

Zondag werd het nieuws bekend dat de ouders van Díaz in Colombia zijn ontvoerd. Zijn moeder werd al relatief snel weer bevrijd, maar zijn vader is nog altijd niet gevonden. De spelers van Liverpool maakten in het duel met Nottingham ForestIn gesprek met Sky Sports noemde Klopp dit 'de moeilijkste situatie' waarin hij ooit heeft gewerkt. 'Het was voor ons een heel moeilijke dag, die eindigde met een goed resultaat. Dat was het beste wat we onze broer konden geven.

Later wilde Klopp op de persconferentie ook niet al te veel kwijt over de wedstrijd. 'Het gaat hier niet om ons, het gaat om Luis en zijn familie. We bidden en hopen dat het allemaal goed komt. We zullen alles doen wat we kunnen en vandaag was dat winnen. Maar hoe kun je een voetbalwedstrijd belangrijk maken op een dag als deze?'

