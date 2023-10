Klopp dicht Gravenberch grote toekomst toe: 'Nog niet op de helft van zijn kunnen'

. Ook Klopp is enorm positief."Ik vind hem echt heel leuk als persoon en als speler", aldus de Duitse manager, die aan alles merkt dat de voormalig spelers van Ajax steeds grotere stappen zet."Het is heel mooi om te zien hoe hij steeds meer in zichzelf gaat geloven.

Dat is heel belangrijk voor iedere speler, maar zeker ook voor een jonge speler als hij", vertelde hij na afloop op deging Klopp nog wat dieper in op het optreden van Gravenberch."Zijn eerste aanname is ongelooflijk. Net als zijn versnelling met de bal. Ik ben zo blij dat hij weer geniet van het voetballen, en hij is nog niet eens op de helft van zijn kunnen. Het mooie is dat hij nog veel dingen kan verbeteren.

Núñez gaat balend naar de grond na goal Gravenberch; ook Dallinga trefzekerLiverpool heeft donderdagavond een grote stap gezet richting overwintering in de Europa League. De formatie van manager Jürgen Klopp was op Anfield met 5-1 te sterk voor Toulouse. Diogo Jota, Wataru Endo, Darwin Núñez, Ryan Gravenberch en Mohamed Salah scoorden namens de thuisploeg, terwijl Thijs Dallinga nog iets terugdeed.

