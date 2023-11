Klassiek komt naar de kinderen toe: 'Niet te lang en zonder oude mensen'

Als de kinderen van groep 6 van basisschool De Alm binnenkomen, vraagt Xie of ze er in zin hebben. “Nee, want ik hou niet van muziek”, mokt een kind. Maar andere zijn enthousiaster. Als Xie vraagt of er kinderen zijn die zelf een instrument bespelen, gaan er verschillende vingers de lucht in.Wildemans snapt de weerzin van sommige kinderen wel. “Als je naar een concert gaat, zie je ook alleen maar oude mensen. En het duurt ook meestal heel lang. Concerten duren lang, stukken duren lang.

In de Classic Express gaat het anders. Nog altijd moeten de kinderen stil zijn als de muzikanten spelen. Maar de muziekstukken zijn kort en tussendoor kunnen ze vragen stellen. Ze hebben hun schoenen uit en zitten of liggen in de kussens.

De opzet werkt, want de kinderen vinden het mooi: “Het ritme was heel goed”, zegt Mustafa na afloop. Elena: “En de viool en de cello ook. Die klonken ook een beetje hetzelfde.” Maar de cello heeft wel een ander ritme”, vindt Teja.Op de vraag of ze zelf ook een instrument willen gaan spelen, gaan alle drie de vingers de lucht in. “Ik ga misschien op drumles”, zegt Mustafa. Teja wil op piano en Elena op viool: “Dat is een mooi instrument”.

Het klinkt allemaal als muziek in de oren voor Daphne Snellaars. Ze is cultuurcoach in Tilburg Zuid en erg enthousiast over de formule van de Classic Express. “Alleen als de kinderen nu weer op school komen, is het klaar. Dus hebben we gezorgd dat de kinderen op school nog een les krijgen waarin ze instrumenten kunnen uitproberen. En kinderen die enthousiast zijn, kunnen na school nog hun talent ontwikkelen. Zo kunnen ze echt iets met wat ze nu hebben gezien.

