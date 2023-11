Klare taal van De Graafschap-captain: 'Doe maar zo'n kutamateurploeg'

'Van onze kant was het goed', zag Fortes dinsdagavond op De Vijverberg. 'Ik vond het best wel een makkelijke wedstrijd. Ik vond dat zij veel dingen fout deden. Wij voetbalden lekker rustig. Ik vond dat zij pas rond de tachtigste minuut gevaarlijk werden. Maar voor de rest was het best wel een makkelijke wedstrijd.'

De 34-jarige Fortes was een van de weinige reguliere basisspelers die tegen FC Emmen de hele wedstrijd bleef staan bij De Graafschap. 'Of het nou een oefenwedstrijd is, of een bekerwedstrijd, het boeit me niet. Ik wil gewoon het liefst alles spelen. Afgelopen jaar heb ik niks gemist. Dus voor mij is dat ook gewoon aantonen dat ik fit ben. Dat ik heel graag wil spelen.'

