Klaksvík voetbalt met Europese primeur halve begroting bij elkaar

KÍ Klaksvík is verantwoordelijk voor een de kleurrijkste verhaallijnen van Europa. De club van de Faeröer Eilanden zorgde donderdag voor een enorme stunt door Olimpija Ljubljana in de Conference League opIn Tórsvøllur, liefkozend het Wembley van de Faeröer Eilanden genoemd, boekte Klaksvík als eerste club uit het land een overwinning in de groepsfase van een Europees toernooi.

'Vanavond speelden we beter dan tegen Lille', vervolgde de Noorse oefenmeester, die Rene Joensen, Pall Klettskard en Jakup Andreasen zag scoren tegen de bezoekers uit Slovenië. 'Ik schatte onze kansen vooraf op veertig procent, in Ljubljana schat ik onze kans op dertig procent.

Een euro meer of minder, Europese overwintering of niet... Wat er verder ook gebeurt, het seizoen van Klaksvík kan niet meer stuk.

