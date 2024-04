Klagen over achterstallig onderhoud en ongedierte in pand in Roermond

klagen over achterstallig onderhoud , ongedierte en schimmels. De bewoners wijzen met de vinger naar de organisatie die het onderkomen beheert.schetst een beeld van de staat van het pand in Roermond , dat sinds januari eigendom is van Gakpo . 'Dode muizen op de overloop en in de binnenplaats, een vervuild trappenhuis en gaten in plafonds en muren in zeker drie van de elf appartementen', valt er te lezen.

Stefan Stals van Elevate Finance, die namens Gakpo het pand beheert, ontkent de verhalen. "Er was overlast van muizen. Die hebben we laten verdelgen. De onderhoudstoestand van het pand is goed", luidt zijn reactie. Een woordvoerder van de gemeente Roermond bevestigt dat twee ongediertebestrijders actief zijn geweest vanwge muizen."Die zeggen onafhankelijk van elkaar dat geen sprake is van ratten in het pand."Bewoners van het pand laten een ander geluid horen.

Kees Ploegsma junior, de zaakwaarnemer van Gakpo, verwees desgevraagd naar de uitleg van Stals."Daar heb ik niets aan toe te voegen."

Klachten Achterstallig Onderhoud Ongedierte Schimmels Pand Roermond Gakpo

