Klachten bij gebruik van inhalator van merk Viatris

Hoestbuien, benauwdheid en soms zelfs longfuncties die achteruit gaan. Artsen zien deze klachten bij patiënten die de inhalator van het merk Viatris gebruiken. Bijwerkingencentrum Lareb kreeg in korte tijd bijna 150 meldingen. Mirella Poorter is kinderarts bij het kinderastmacentrum Air4ce Kids en zag de afgelopen maanden steeds meer kinderen met klachten door de inhalator, die sinds eind van de zomer op de markt is. "Er zijn zo veel bijwerkingen.

Ik vind het bizar dat dit medicijn nog op de markt is." Viatris zelf was niet bereikbaar voor commentator. Hoestbuien Waar patiënten precies last van kregen, verschilt. 120 mensen meldden zich bij Lareb nadat ze last kregen van hoestbuien direct na gebruik van de inhalator. Sommige mensen zeiden ook dat het leek alsof er bij het inhaleren een scherpe stof vrijkwam. Patiënten vertelden ook dat ze door de hoestprikkel het medicijn niet goed konden inhaleren. Kinderarts Mirella Poorter maakt zich vooral over dat laatste veel zorge





