Klaassen verklapt beste twee trainers uit Ajax-tijd: 'Beter duo bestaat er niet'

"Als ik dat nu zo vertel dat ik die trainingen had met Jonk en Bergkamp. Een beter duo bestaat eigenlijk niet", vertelt een enthousiaste Klaassen over de trainingen van het tweetal bij Ajax."Bergkamp gaf aanwijzingen, maar hij wilde altijd dat je voelde wat je fout deed. Hij zei niet veel en was geen prater, maar hij keek op een bepaalde manier naar je. Dan begreep ik hem ook en dan was hij later ook echt gelukkig als ik het goed deed.

Ook werd Klaassen in de podcast gevraagd naar de vier spelers waarmee hij het liefst een rondo zou vormen. Daar kwam ook de naam van Bergkamp uit, maar ook drie nog actie spelers."Daley Blind en Frenkie de Jong zijn daar allebei heel goed in. Steven Berghuis kun je er ook goed bij hebben, die maakt altijd van die gekke acties. Hij kan wel met een sliding komen, maar dat hoort er ook bij. Bergkamp zijn aanname wil ik er ook wel bij hebben. Ik ben zelf vooral een zakelijke speler daarin.

