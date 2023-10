Klaassen onthult wat hij voor haartransplantatie betaalde: ‘Ik was duur uit’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.voor het eerst publiekelijk gereageerd op de haartransplantatie die hij een aantal maanden geleden heeft laten doen.

"Ik heb het al 4,5 maand geleden laten doen, maar nu ziet iedereen het", vertelt Klaasen."Nu begin je echt een beetje te zien dat het gaat groeien. Eerst krijg je een fase dat het uitvalt, maar nu wordt het een echte coup."

"Je betaalt per haartje", legt Klaassen uit."Ik was duur uit, haha. Ik heb het in Nederland laten doen, dat is wel iets duurder. In Istanbul kan je het voor vijftig cent per haarzakje doen. Bij mij was dat twee euro per haarzakje."Het gaat in de podcast ook over het afscheid van de middenvelder bij Ajax. Klaassen vertrok afgelopen zomer uit Amsterdam, nadat hij ogenschijnlijk niet in de plannen voorkwam van de inmiddels eveneens vertrokken Maurice Steijn. headtopics.com

Leuk dat hij er zo open over is. Genoeg van die onzekere figuren die zo'n transplantatie laten doen, uit de media blijven en dan weigeren toe te geven dat ze zo'n transplantatie hebben ondergaan.Dat klopt. Maar kuyt heeft iei volgens mij ook lang ontkent dat hij iets had laten verbouwen in zijn gezicht. Misschien wel nog steeds...( niet zo gevolgd haha)

Als zoiets simpels je een boost kan geven, why not? Anderen gooien hun lichaam vol inkt en dat is 'stoer'.Zelf ook ooit overwogen, maar nu 3 kinderen verder, kansloos reagerend op VZ en geen blokjesbuik meer dus heb het idee laten varen :D headtopics.com

Iedereen kent wel iemand die zijn kaalheid niet accepteert en met langer haar de kale plek probeert te verbergen. Die zouden elk zo'n transplantatie ondergaan als ze het konden opbrengen. Groot gelijk heeft hij, maar had ook graag gehoord hoe ze nu dat haar gaan behoudenVoor zover ik weet halen ze die haarzakjes uit bv. Je nek.

