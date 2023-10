Klaassen onthult wat hij voor haartransplantatie betaalde: ‘Ik was duur uit’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.voor het eerst publiekelijk gereageerd op de haartransplantatie die hij een aantal maanden geleden heeft laten doen.

"Ik heb het al 4,5 maand geleden laten doen, maar nu ziet iedereen het", vertelt Klaasen."Nu begin je echt een beetje te zien dat het gaat groeien. Eerst krijg je een fase dat het uitvalt, maar nu wordt het een echte coup."

"Je betaalt per haartje", legt Klaassen uit."Ik was duur uit, haha. Ik heb het in Nederland laten doen, dat is wel iets duurder. In Istanbul kan je het voor vijftig cent per haarzakje doen. Bij mij was dat twee euro per haarzakje."Het gaat in de podcast ook over het afscheid van de middenvelder bij Ajax. Klaassen vertrok afgelopen zomer uit Amsterdam, nadat hij ogenschijnlijk niet in de plannen voorkwam van de inmiddels eveneens vertrokken Maurice Steijn. headtopics.com

Leuk dat hij er zo open over is. Genoeg van die onzekere figuren die zo'n transplantatie laten doen, uit de media blijven en dan weigeren toe te geven dat ze zo'n transplantatie hebben ondergaan.En dat terwijl er echt niets mis is met een haartransplantatie. Juist door het te ontkennen en er lastig over te doen wordt er min of meer voor gezorgd dat een haartransplantatie iets belachelijks is.

Mooi dat Klaassen er open over is. Ik ben 23 en verwacht ook dat ik steeds dunner haar krijg. Ik pak dan gewoon het vliegtuig naar Istanbul.Ik weet niet of ik het in Istanbul zou durven laten doen, met het oog op eventuele nazorg. Toch fijner als je dan je aanspreekpunt hier in Nederland hebt en op korte termijn terechtkunt. Maar ik zal er in de toekomst ook wel aan moeten geloven als ik met een volle bos haar oud wil worden, want de haarlijn is de mannen in onze familie bepaald niet gezind. headtopics.com

